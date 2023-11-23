МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 от мест остановки маршруток или стоянки такси, запрос есть в распоряжении РИА Новости. В России ужесточат правила установки дорожных камер, пишет СМИ

"Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси", — говорится в обращении.

Парламентарий отметил, что к нему часто обращаются граждане с проблемой эвакуации их автомобилей по причине того, что они припарковались ближе 15 метров от мест остановки маршруток.

По его словам, на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки, в то же время водителям трудно объективно рассчитать расстояние в 15 метров, особенно в непогоду или темное время суток, из-за чего их машины могут быть эвакуированы.

"Принудительная эвакуация транспортного средства "нарушителя" только подогревает ситуацию, провоцируя рост конфликтных ситуаций и аппетиты нечистоплотных дельцов, зарабатывающих на процессе эвакуации. Однако эвакуация — это не наказание для водителей, а мера обеспечения безопасности дорожного движения, при реализации которой важно максимально исключить коррупционные проявления", — заключил автор обращения.