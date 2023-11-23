МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе порядка 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. "Москвич" подсчитал количество авто, выпущенных с начала производства

"Производственный план автозавода "Москвич" на 2024 год — порядка 50 тысяч автомобилей", — сказал он.

Ранее, в августе, в компании озвучивали намерения выпустить в 2024 году 44 тысячи автомобилей. Таким образом, план был увеличен на 13,6%.

Также в планах "Москвича" расширение дилерской сети: сейчас она насчитывает 82 центра в 51 городе страны, уточнил Масляков.

С момента официального начала продаж в России было продано почти 12 тысяч автомобилей "Москвич", в целом в дилерские центры было поставлено более 15 тысяч машин бренда, сообщил Масляков.

Продажи "Москвичей" официально стартовали в Москве в декабре прошлого года, а в регионах страны — в начале марта текущего.

"Еще не прошло и года, как мы находимся на рынке. Для первого неполного года продаж у нас уже сейчас неплохие результаты, мы постепенно набираем обороты, автомобили пользуются спросом у покупателей. По итогам первого полугодия 2023 года "Москвич 3" занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов", — сказал Масляков.

"В настоящий момент в дилерскую сеть отгружено уже более 15 тысяч автомобилей, более 11,8 тысячи уже эксплуатируются клиентами. Мы уверены, что продажи будут расти", — отметил он.

Масляков также рассказал, что за год с начала производства (с 23 ноября 2022 года) на "Москвиче" было выпущено более 31 тысячи машин. Также автопроизводителю удалось сформировать дилерскую сеть из 82 центров в 51 городе страны, в дальнейших планах — ее расширение.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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