МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российские дилеры Renault — РТДС и "БН-Моторс" требуют миллионные компенсации, иски поданы в головную французскую компанию, пишут "Известия". Дилеры предсказали сокращение продаж на российском авторынке

Сумма претензий из-за ухода французской марки с российского рынка составила 527 миллионов и 226 миллионов рублей соответственно.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" не исключают, что иски могут быть поданы и против других автопроизводителей, ушедших из страны.

При этом в дилерском сообществе и в АвтоВАЗе, который отныне отвечает за снабжение комплектующими обслуживаемых автомобилей, заявляют, что проблем ни с сервисом, ни с запчастями нет.

Вице-президент РоАД и владелец РТДС Андрей Петренко признает, что подобные судебные тяжбы — долгий процесс, который займет не месяц и не год.

"Сложные времена проходят. Мы понимаем, что Renault не просто так оставила себе опцион для возвращения. Наш рынок очень привлекательный для всех, как мы видим сейчас на примере китайских брендов. Нас устроит такой вариант: у нас будет судебное решение на момент, когда Renault тем или иным образом решит вернуться в Россию", — отметил он.