МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цены на автомобили "Москвич" могут снизиться, однако требуется совокупность факторов: в частности, грамотная локализация производства и снижение стоимости логистики, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. Названы самые лучшие автомобильные бренды в мире

"Снижение стоимости возможно, однако стоит учитывать сразу все факторы, которые мы имеем. Безусловно, первый приоритет – это активная локализация производства. Локализация уже происходит (завод приступил к тестовой сварке и окраске кузовов) и будет развиваться и дальше, но одним из основных факторов ее эффективности является объем", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном снижении цен на автомобили.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на вопросе локализации и скорейшем "оживлении" сети российских поставщиков, у которых также есть компетенции и основные средства производства. Правильно выполненная локализация в нужных объемах даст положительный эффект и на цену продукции", — добавил топ-менеджер.

Масляков также подчеркнул, что кроме локализации есть и другие инструменты, которыми компания сейчас активно пользуется, — это снижение стоимости логистики, себестоимости производства и фиксированных расходов.

На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Их стоимость без учета скидок начинается от 2,2 миллиона рублей, 3,95 миллиона и 2,6 миллиона рублей соответственно.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу").

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