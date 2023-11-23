МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Средний чек автомобильного кредита в России в октябре увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,56 миллиона рублей, обновив рекордное значение, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Цены на подержанные авто из Китая в России выросли в октябре

"По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,56 миллиона рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года — 1,49 миллиона рублей). Это очередное рекордное значение данного показателя", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый крупный средний размер выданных автокредитов среди 30 лидеров в этом виде кредитования зафиксирован в Москве (2,04 миллиона), Московской области (1,85 миллиона), Ханты-Мансийском АО (1,68 миллиона), Санкт-Петербурге (1,83 миллиона) и Краснодарском крае (1,69 миллиона рублей).

А наибольшая динамика автокредитов среди 30 регионов-лидеров отмечена в Ростовской области (+13,6%), Алтайском крае (+9,9%), Нижегородской области (+9,4%), а также Красноярском крае (+6,9%) и Свердловской области (+6,8%). В то же время в Москве и Белгородской области показатель за месяц снизился на 0,4% и 0,5% соответственно.

"Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются прежде всего заемщикам "хорошего кредитного качества", значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне…", — прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 миллионов рублей) — 731 балл, также отметил Волков.