МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что несколько лет держал мораторий на закупку транспорта правительством региона и муниципалитетами, но автомобили уже "просто разваливаются", закупать власти планируют автомобили, рекомендованные Минпромторгом. Названы японские машины, которые могут прийти в Россию вместо санкционных

На пресс-конференции Гладкову задали вопрос, законно ли был пополнен автопарк правительства региона тремя автомобилями Toyota Land Cruiser — по данным источников, автомобили подарили бизнесмены.

Губернатор ответил, что если у людей есть запросы, они могут направлять их в правительство региона, и им ответят. "Ситуация достаточно простая. Никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет. Они являются государственной собственностью", — подчеркнул он.

Гладков объявил, что белгородские власти в следующем году будут обновлять автопарк, и это надо сделать, "хотим мы или не хотим".

"Вы помните, с чего я начинал? С того, что мы вычеркнули из бюджета 2021 года закупку транспорта как в муниципалитетах, так и в гараже области. В 2021-м мы держали мораторий, 2022-м, в 2023 году уже невозможно, просто разваливается (транспорт — ред.). Многие министры, а в первую очередь это министры строительства, ЖКХ, по 20 часов в день проводят в дорогах. На велосипеде физически этот объем невозможно провести", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что понимает: вопросы транспорта, квартир, проживания, расходов чиновников всех уровней всегда вызывают отдельный интерес, и снова предложил делать официальные запросы, если есть какие-то сомнения.

На вопрос о том, какие автомобили будут закупать белгородские власти, Гладков ответил: "По-моему, Haval разрешается, "Москвич" и продукция "АвтоВАЗа". Я помню три производителя, которые есть в решении Минпромторга по приобретению. Там же нужно смотреть, какая комплектация. Вопрос не в том, отечественные или не отечественные (автомобили — ред.). Вопрос в том, что если покупаешь, очень хочется, чтобы это прослужило как можно дольше", — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в выборе моделей автомобилей поможет новый начальник гаража правительства региона.

В конце октября Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. В него вошли российские бренды Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval. В Минпромторге также отметили, что перечень со временем будет актуализироваться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности летом текущего года. Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объёмов и модернизации производства, а также совершенствованию модельного ряда, отметили в Минпромторге.