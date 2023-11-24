МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Удачная практика применения "коротких" полисов ОСАГО с будущей весны может позволить уже в следующем году перейти и на по сути свободные, индивидуальные тарифы и по годовым полисам, сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Российского союза автостраховщиков (РСА) и ближайшим планам, президент союза Евгений Уфимцев. Гладков рассказал, какие автомобили закупят для белгородских чиновников

Сейчас автовладельцы могут заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году. Закон о новом типе полисов, еще более краткосрочных, на срок от одного месяца до трёх, вступит в силу 2 марта. Такие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, — например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому человеку, а также в иных особых жизненных ситуациях, считают в ЦБ РФ.

"Для "коротких" полисов получается, по сути, тариф уже свободный, то есть там точно индивидуальный тариф, но который не может быть больше годовой стоимости полиса. Мы считаем, что в случае, если будет результат положительный, в итоге от внедрения этих "коротких" полисов, если у клиентов не будет жалоб, это будет как раз таким мостиком для того, чтобы в 2024 году перейти, может быть, и к более свободному тарифу по обычным стандартным годовым полисам", — считает Уфимцев.

"В течение этого года у нас не было каких-то серьёзных изменений по границам тарифного коридора, по его расширению… И вот эта оговорка, по которой стоимость "короткого" полиса определяется страховщиком, это очень, мне кажется, хорошая, правильная тенденция, которая говорит о том, и Банк России в том числе видит, что страховщики правильно тарифицируют клиентов, могут сами хорошо определять его индивидуальный тариф", — также оценил он.