МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Тинькофф Авто" (онлайн-платформа банка "Тинькофф" по продаже автомобилей) планирует в скором времени запустить продажу машин "Москвич" с доставкой до дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Москвич" подсчитал количество авто, выпущенных с начала производства

"Клиенты "Тинькофф Авто" смогут приобрести машину марки "Москвич" по рекомендуемой розничной цене с доставкой до дома. Решение всех вопросов, связанных с покупкой и обслуживанием автомобиля — от выбора модели, цвета и комплектации до записи на тест-драйв, оформление заказа и документов — доступно онлайн без необходимости посещать дилерский центр", — говорится в сообщении.

Покупателям будут доступны все модели марки: городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

Указывается, что автомобили появятся в продаже в сервисе "в скором времени".

Отмечается также, что меморандум, в рамках которого "Тинькофф" становится официальным партнером автомобильной марки "Москвич", рассчитан на сотрудничество до ноября 2026 года.