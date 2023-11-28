МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых грузовиков в России в текущем году, как ожидается, увеличатся на 60-80% по сравнению с прошлым годом и превысят 140 тысяч единиц, следует из аналитических материалов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Магнит" и "Камаз" запустили беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева"

"По итогам 2023 года ожидается рекордный объем продаж коммерческой автомобильной техники: реализация новых грузовиков может вырасти в 1,6–1,8 раза и превысит 140 тысяч единиц, реализация автобусов увеличится в 1,3–1,4 раза, превысив 17 тысяч единиц", — говорится в материалах.

В документе отмечается, что по итогам 9 месяцев текущего года доля российских производителей в общем объеме продаж грузовиков сократилась с 53% до 30%, а доля китайских грузовиков, наоборот, выросла — с 24% до 60%.

Кроме того, вырос и объем продаж китайской техники: рост составил 3,5 раза к январю-сентябрю 2022 года. Техника российского производства по продажам выросла лишь на 1,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом в сегменте автобусов отечественные марки составляют 72% продаж новой пассажирской техники, а китайские – 22%.