МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" вернул семейству Lada Vesta зимнюю опцию — обогрев руля, она доступна в "верхних" комплектациях Enjoy и Techno, говорится в сообщении компании. Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

"На Lada Vesta возвращается одна из самых востребованных зимний опций – рулевое колесо с обогревом… Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав "верхних" комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross. В топ-комплектации доступны и такие", — отмечается в сообщении.

В "АвтоВАЗе" также опровергли информацию ряда СМИ о повышении цен на Vesta. В пресс-службе пояснили, что рост верхней планки по самым высоким комплектациям связан именно с добавлением этой опции.