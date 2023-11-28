МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, цены стартуют от 3,8 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. Цены на подержанные авто из Китая в России выросли в октябре

"Россия – это первый экспортный рынок для Sinomach Automobile. Мы приложим все усилия, чтобы работа в России была успешной и плодотворной. Мы предлагаем привлекательные цены на наш первый автомобиль, а также выгодные условия для партнерства для дилеров", – отметил гендиректор Hyperion Lising (подразделение Sinomach Automobile) Фань Юнчжэн.

Внедорожник Paladin выпускается на платформе Nissan Terra. Компания подписала соответствующее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет.

Новинка будет представлена в четырех модификациях. Приобрести ее можно в одном из шести цветовых решений кузова: метеоритный серый, огненно-красный, супер-черный, янтарно-коричневый и серебристый металлик. В автомобиль установлен двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатый "автомат" ZF. Цена на базовую комплектацию составит от 3,8 миллиона рублей.

Sinomach Automobile — дочерняя компания китайского концерна Sinomach, который является производителем промышленного оборудования в Китае и лидером по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок. Сам концерн находится под контролем правительства КНР и входит в мировой рейтинг крупнейших предприятий Fortune 500.

Автокомпания намерена активно развивать собственную дилерскую сеть в России. На первом этапе планируется открытие 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, позднее дилерская сеть распространится на всю территорию России.