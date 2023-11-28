МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Банки РФ за первые десять месяцев года выдали рекордный объем кредитов на покупку автомобилей — на сумму 1,03 триллиона рублей, что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года и пока рекорд, говорится в аналитических материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

"По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в январе-октябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,03 триллиона рублей или на 88,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году продемонстрирован рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в январе-октябре за всю историю наблюдений", — говорится в материалах.

Наибольший объем кредитов при этом зафиксирован в Москве — на 93,3 миллиарда рублей, Московской области — на 72,3 миллиарда, Санкт-Петербурге — на 61,5 миллиарда, Краснодарском крае — на 47,5 миллиарда и Татарстане — на 45,9 миллиарда рублей.

А самую серьезную динамику роста в этом отношении продемонстрировали Белгородская область — увеличение объёма кредитов на автомобили на 115,5% в годовом выражении, Ростовская — на 109,1%, Татарстан — на 108,1%, Башкирия — на 105%, а также Оренбургская область — на 104%.

В Москве и Санкт-Петербурге рост показателя составил 58,4% и 68,2% соответственно.

"Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года", — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Кроме того, это также связано с возобновлением госпрограмм льготного кредитования, а также ростом продаж новых автомобилей, заключил он.