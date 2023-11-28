МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Китайская Sinomach Automobile намерена ежегодно выводить на российский авторынок 2-3 новых модели, в перспективе рассматривает локализацию производства, сообщил генеральный директор российского офиса Hyperion Lising (подразделение Sinomach Automobile) Цзи Цзыюань. Новая китайская автокомпания намерена выйти на российский рынок

"Мы рассчитываем представлять 2-3 модели в год в разных сегментах, чтобы удовлетворить разнообразные потребности российских потребителей в автомобилях. Мы надеемся, что в ближайшие три года ежегодный объем продаж продукции в России достигнет 10 тысяч", — сказал топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе Sinomach Automobile.

"После успешного достижения данной цели мы будем сотрудничать с автопроизводителями для ускорения локализации бизнеса в формате SKD/CKD (крупноузловой и мелкоузловой сборки — ред.)", — добавил он.

Во вторник Sinomach Automobile объявила о выходе на российский рынок: первой новинкой стал внедорожник Paladin, который будет выпускаться под брендом Oting.

Sinomach Automobile — дочерняя компания китайского концерна Sinomach, который является производителем промышленного оборудования в Китае и лидером по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок. Сам концерн находится под контролем правительства КНР и входит в мировой рейтинг крупнейших предприятий Fortune 500.