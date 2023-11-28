ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости. Новая китайская автокомпания намерена выйти на российский рынок

Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей.

Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут.

В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае.