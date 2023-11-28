Китайский XPeng показал свой летающий электромобиль на выставке в Пекине
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ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости.
Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей.
Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут.
В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае.