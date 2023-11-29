МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за забытые водительские права и ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости. Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Сейчас данное нарушение предусматривает предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ. В пояснении к законопроекту делается акцент на то, что сотрудники Госавтоинспекции могут дистанционно проверить наличие у водителя документов в государственной информационной системе (ГИС).

В отзыве кабмина сообщается, что отсутствие документов "затруднит, а в отдельных случаях исключит возможность их проверки", потому что сведений об иностранных водительских правах и регистрационных документах машин с иностранными регистрационными знаками, временно ввезенных в РФ, в ГИС не имеется.

"Кроме того, у сотрудников Госавтоинспекции на отдельных территориях Российской Федерации (отдаленной и малонаселенной местности) может отсутствовать доступ к ГИС посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для проверки наличия необходимых документов", — написано в ответном письме.

Авторы инициативы рассказали РИА Новости, что доработают этот законопроект и отправят на повторный отзыв.