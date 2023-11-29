МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок стал свидетелем значительных изменений после ухода европейских и японских брендов, что привело к постоянному росту цен на автомобили различных категорий, включая отечественные, китайские и иранские модели, а также подержанные автомобили, заявил эксперт Сергей Логинов в интервью изданию "Аргументы и факты". Гладков рассказал, какие автомобили закупят для белгородских чиновников

По словам эксперта, вопреки кажущемуся падению курса доллара, сложности логистики и утильсбор создают дефицит, поддерживающий высокие цены. В ноябре отмечается снижение спроса, но конечное "дно" рынка еще не достигнуто.

Логинов заметил, что вопреки оптимистичным ожиданиям экспертов, рост стоимости автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе на фоне дефицита машин на рынке и отсутствия покупательной способности.

"Иномарки, к которым мы привыкли (BMW, Mercedes), практически недоступны для россиян. Остались только китайские модели и "АвтоВАЗ". Для китайских машин складывается свое ценообразование, они закупаются по оптовым ценам и продаются через официальных дилеров. Учитывая, что "китайцы" только заходят на наш рынок, при покупке авто по оптовым ценам можно получить скидку в 30% и даже больше. Поэтому у дилеров абсолютно точно есть запас прочности для понижения цен", — уверен автоэксперт.

Китайские автомобили имеют потенциал для снижения цен благодаря более низкой себестоимости и прямым поставкам. Цены на отечественные автомобили также могут снизиться при полном отказе от импортных комплектующих.

Ожидается, что к 2024 году цены на китайские и отечественные автомобили снизятся за счет эффекта масштаба и возможного возвращения компаний на рынок, заключил эксперт.