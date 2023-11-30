МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти: выпуск новинки начнётся в самом начале 2025 года, сообщил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" вернул Lada Vesta обогрев руля

"Ещё новая модель — это автомобиль Lada Iskra. Старт её производства запланирован на самое начало 2025 года и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе", — рассказал топ-менеджер в рамках мероприятия на выставке "Россия".

Изначально "АвтоВАЗ" планировал запуск ее производства на конец 2024 года.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).