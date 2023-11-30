МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности министерства Алексей Цылев. Правительство профинансирует производство автомобильных комлектующих

"По итогам 11 месяцев — они еще не закончились, но осмелюсь сказать — рынок новых автомобилей вырастет более чем на 58% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а по итогам 11 месяцев составит более чем 1 миллион 172 тысячи штук", — сказал он, выступая на мероприятии в рамках выставки "Россия".

При этом Цылев уточнил, что отечественные марки занимают порядка 50% российского рынка в ноябре.