МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5 тонны с 1 декабря до конца сезона, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

"Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонны, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль)", — сказала Волк.