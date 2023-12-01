ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. Американский производитель электрических автомобилей компания Tesla открыла предзаказ на Cybertruck, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах. Маск пожаловался на сотни регуляторов, контролирующих его компании

Самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 50 тысяч долларов, на одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час разогнаться за 6,5 секунд, сообщает сайт производителя. Доставят машину покупателю в 2025 году.

Самая дорога модификация Cyberbeast будет доставлена в 2024 году, обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, с максимальной скоростью до 200 километров в час.

Услуга доступна только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах пока принимаются только платные заявки на предзаказ.

В конце октября Маск подтверждал, что первые поставки Cybertruck состоятся в ноябре. Маск рассказывал, что корпус электрического пикапа, известного своими рублеными формами, будет из стали и настолько крепкий, что его не берут пули, стекло тоже толстое, но при желании может быть поставлено и вовсе пуленепробиваемое. Машина будет весить около 3,5 тонны, добавил он, а до 60 миль в час (примерно 96 км/ч) будет разгоняться менее чем за три секунды.

На презентации электропикапа глава компании Tesla Илон Маск показал видео, как машина обгоняет Porsche 911, при этом Cybertruck буксирует другой Porsche.

Tesla ранее сообщила, что первые поставки машины планируются 30 ноября, завод компании в Техасе сможет выпускать до 125 тысяч машин в год.

Прототип электропикапа Cybertruck компания представила ноябре 2019 года. Тогда Tesla обещала выпустить его в 2021 году, но позже отложила выпуск сначала на 2022-й, а затем и на 2023 год. При этом говорилось об особом внимании к прочности: корпус машины будет изготовлен из стали и оснащен ударопрочным стеклом.

Год назад Маск заявлял, что Cybertruck также будет водонепроницаемым, сможет пересекать водные препятствия и временно выполнять функции лодки. А в сентябре этого года он сообщил, что Cybertruck может получить дополнительное защитное покрытие из карбида вольфрама – таким образом, поцарапать его сможет только алмаз.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.