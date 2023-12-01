МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство модели Lada Vesta серебристого цвета "платина", а также моделей Lada Granta и Lada Niva Legend темно-серого цвета "борнео", сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Использование зимних автомобильных шин стало обязательным

"Мы последовательно восстанавливаем и палитру красок. И вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе, у нас восстановлен цвет "платина" (для Vesta — ред.), и у нас восстановлен цвет "борнео" (для Granta и Niva Legend — ред.). И я уверен, что эти цвета тоже найдут своих покупателей, разнообразие всегда хорошо", — рассказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос о дефиците красок на производстве.

Топ-менеджер также подчеркнул, что говорить именно о дефиците — некорректно, речь идёт об ограниченности выбора у поставщиков.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа", сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также чёрный "пантера". Кроме того, Granta производится в "платине", а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зелёном цвете.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).