МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В современных автомобилях есть несколько бесполезных функций, от которых можно отказаться при покупке транспортного средства, рассказал "Российской газете" технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых авто в России

По словам эксперта, одной из таких функций является система старт/стоп. Она предназначена для экономии топлива путем отключения двигателя в моменты кратковременной остановки, например, на светофоре. Однако, как отметил Рязанов, в действительности эта система работает медленнее, чем обещают производители, и экономия топлива оказывается незначительной.

Бесключевой доступ в автомобиль также можно считать ненужной опцией, так как это повышает риск угона транспортного средства. Злоумышленники могут легко получить доступ к машине, используя информацию с метки владельца, добавил Рязанов.

Третьей ненужной функцией, по мнению эксперта, являются проекционные дисплеи, которые дублируют индикаторы приборной панели на лобовом стекле. Рязанов заключил, что это может отвлекать водителя, так как современные автомобили и так перегружены различными световыми индикаторами.