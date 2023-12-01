МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Tesla представила обновленную Model 3

В пятницу американский производитель электрических автомобилей — компания Tesla — открыла предзаказ на Cybertruck, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах.

"Примерная расчетная стоимость Tesla Cybertruck может составить от 20 миллионов рублей. Это расчет на основе цены производителя, дефицита модели, логистики, всех таможенных платежей, включая НДС, и так далее. Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас", — рассказал Мелюх.

Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд.

Самая дорогая модификация — Cyberbeast — обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час. Предзаказ пока доступен только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах принимаются только платные заявки.

Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.