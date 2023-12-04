МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" рассказал, когда начнет серийное производство Lada Iskra

"По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года", — отметили в "АвтоВАЗе".

"Всего за 11 месяцев в России официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом", — уточнили в компании.

Однако к октябрю, который был рекордным для компании за последние 10 лет, продажи снизились на 11,9% (согласно официально опубликованным данным). Как отмечал в конце ноября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, автопроизводитель фиксирует снижение спроса на новые автомобили, в том числе на фоне повышения ставки ЦБ.

В сообщении раскрываются детали продаж в ноябре: самой продаваемой моделью бренда традиционно остается Lada Granta — 17,3 тысячи автомобилей (рост на 32,7% в годовом выражении). Следом идут Vesta — 7,98 тысячи машин, Niva Legend — 4,97 тысячи автомобилей (+54,3%) и Niva Travel — 5,2 тысячи автомобилей (+40,8%). Также в ноябре продано 505 коммерческих машин Lada (+43,9%).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).