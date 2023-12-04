МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. C начала 2023 года Ространснадзор выписал более миллиона штрафов за неуплату проезда по платным дорогам, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ведомства и государственной компании "Автодор". Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых авто в России

"С 1 января по 27 ноября 2023 года Ространснадзор вынес в общей сложности 1,05 млн штрафов по ст. 12.21.4 КоАП", — сказано в публикации.

По данным издания, при этом, по информации издания, 963,5 тысяч штрафов касались неоплаченного проезда по федеральной трассе М-12 и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. В то же время, многие из этих штрафов были отменены, так как граждане внесли оплату в течение 20 дней.

Авторы публикации отметили, что большая часть оштрафованных водителей выехали на платную дорогу неосознанно, так как навигаторы зачастую автоматически ведут на платные участки, а уведомления, как правило, недостаточно информативны. Кроме того, в заблуждение вводит отсутствие информационных щитов. "В силу своей невнимательности водители не сразу понимают, что едут по платной дороге. Тем более что шлагбаумов нет",- сообщил член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

С 1 сентября 2024 года вступит в силу закон, согласно которому штрафы за проезд по региональным платным дорогам будут устанавливать местные власти, а ст. 12.21.4 КоАП будет применяться только на федеральных трассах, заключили в издании.