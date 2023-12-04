МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля — продавец получит средства после того, как машину на покупателя зарегистрирует ГИБДД, сообщили в Минцифры. Продажи автомобилей Lada в России значительно выросли в ноябре

"Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счёте. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", — говорится в сообщении.

Аккредитив предоставляется бесплатно. Таким образом, онлайн можно заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД. "Сделка безопасная. Покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него", — отметили в министерстве.

В июле 2022 года на "Госуслугах" стал доступен сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД. Оформленная сделка имеет ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.

В Минцифры уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Первое — продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах". Второе — у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". А для регистрации автомобиля необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.