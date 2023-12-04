МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Прокуратура Нагайбакского муниципального района в Челябинске досрочно лишила депутата Совета депутатов Остроленского сельского поселения полномочий. Продажи автомобилей Lada в России значительно выросли в ноябре

Соответствующий документ опубликован на сайте прокуратуры Челябинской области.

В материале сообщается, что депутат в 2022 году приобрел автомобиль, цена которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. Кроме того, уточнено, что в адрес Губернатора Челябинской области им было представлено уведомление об отсутствии таких сделок.