"АвтоВАЗ" запустил программу компенсации ставки по кредитам на покупку Vesta
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей Lada Vesta, выделил на нее порядка 600 миллионов рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании "Авто Финанс банке". Этой мерой "АвтоВАЗ" намерен поддержать спрос на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 15% годовых.
"Наш банк — "Авто Финанс банк" — для своих клиентов при продаже в кредит предлагает программу компенсации процентной ставки. Также за счет нашего общего бюджета. Кстати на эти цели мы направляем около 600 миллионов рублей", — сказал Соколов в кулуарах People Forum.
Как уточнили РИА Новости в "АвтоВАЗе", речь идет именно о модели Lada Vesta, а условия программы таковы: ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования.
Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" запустил программу "Беззаботная зима", где для поддержки продаж Vesta покупателям предлагается комплект зимней резины за 1 рубль.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://auto.1prime.ru/auto/20231205/842463977.html