МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей Lada Vesta, выделил на нее порядка 600 миллионов рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Продажи автомобилей Lada в России значительно выросли в ноябре

Кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании "Авто Финанс банке". Этой мерой "АвтоВАЗ" намерен поддержать спрос на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 15% годовых.

"Наш банк — "Авто Финанс банк" — для своих клиентов при продаже в кредит предлагает программу компенсации процентной ставки. Также за счет нашего общего бюджета. Кстати на эти цели мы направляем около 600 миллионов рублей", — сказал Соколов в кулуарах People Forum.

Как уточнили РИА Новости в "АвтоВАЗе", речь идет именно о модели Lada Vesta, а условия программы таковы: ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования.

Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" запустил программу "Беззаботная зима", где для поддержки продаж Vesta покупателям предлагается комплект зимней резины за 1 рубль.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).