МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. В Польше возмутились вывозом на Украину люксовых авто

Granta — самая продаваемая и бюджетная модель как в линейке "АвтоВАЗа", так и на российском авторынке в целом.

"Сегодня конвейеры "АвтоВАЗа" работают с высочайшей производительностью. Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta — мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч, — уровень роботизации составляет 82%. Лучшие заводы Японии в свое время были процентов 90%. Такой уровень производительности труда непосредственно в самом "АвтоВАЗе", — сказал Соколов, выступая на People Forum.

"АвтоВАЗ" не раскрывал производство по моделям за 2022 год, а продажи Lada Granta тогда составили 95,9 тысячи штук. При этом производственный план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч Lada (возможна корректировка в пределах 10% в сторону снижения на фоне санкций).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).