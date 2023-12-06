МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич.

"В 2024 году "ЭРА-ГЛОНАСС" спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS — ред.) без изменения аппаратной части", — сказал Райкевич.

Он отметил, что сервис не приведет к существенному увеличению стоимости самих устройств системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Райкевич рассказал, что с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов автовладельцев о помощи в поиске угнанных транспортных средств. "Подобные обращения приходят в наш адрес ежедневно. Базовый функционал аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" не дает такой возможности. Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине", — сообщил гендиректор компании.

Он пояснил, что кнопка SOS глубоко интегрирована в автомобиль и возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена. Система автоматически сообщит автовладельцу и о попытках искусственного "глушения" кнопки SOS.