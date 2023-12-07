МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В России предложили запустить федеральную программу "Доступный автомобиль", рассчитанную на многодетных семей, пишут "Известия". В Госдуме назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

Письмо с соответствующим предложением направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты Госдумы лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

В документе, в частности, отмечается сложная демографическая ситуация в стране, снижение рождаемости и естественная убыль населения. Авторы письма считают, что меры поддержки многодетных семей, включая льготное приобретение автомобиля, могут улучшить демографию.

Ныне действующая программа "Семейный автомобиль", по мнению депутатов, имеет недостатки, такие как размер кредита и проценты по нему. Они предлагают запустить программу льготной долгосрочной социальной аренды автомобилей "Доступный автомобиль".

Оператором программы может выступать Минпромторг, а ежегодная стоимость аренды не должна превышать пяти процентов от цены автомобиля. Страхование и техническое обслуживание автомобиля должны проводиться за счет бюджетных средств. Для многодетных семей, арендовавших автомобиль на протяжении шести лет и более, должна быть предусмотрена возможность выкупа со скидкой 50 процентов.