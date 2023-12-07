МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ по итогам 2023 года могут вырасти почти вдвое и ожидаются в пределах 350 тысяч штук, следует из сообщения президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. В России предложили запустить программу "Доступный автомобиль"

По итогам 2022 года продажи автопроизводителя в РФ, согласно официальным данным компании, составили 188,6 тысячи машин. Таким образом, продажи 2023 года могут вырасти почти в 2 раза.

"Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это (продажи — ред.) будет в пределах 350 тысяч автомобилей. Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель, как до самого "АвтоВАЗа", так и для нашей дилерской семьи", — сказал топ-менеджер в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовёт!", отвечая на вопрос о продажах Lada в 2023 году.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".