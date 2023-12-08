МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск обратился в Верховный суд США с просьбой отменить соглашение с комиссией по ценным бумагам, требующей мониторинга его публикаций в соцсетях, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на адвокатов предпринимателя. FT: соцсеть X пытается привлечь рекламодателей из малого и среднего бизнеса

Комиссия обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами после того, как в 2018 году он опубликовал серию твитов о планах приватизации компании Tesla. Торговля акциями компании была приостановлена и в последующие недели акции оставались волатильными.

Маск урегулировал спор, но с тех пор комиссия продолжает следить за соблюдением условий соглашения, которые, в частности, предусматривают предварительную цензуру твитов, связанных с Tesla.

В жалобе от 7 декабря адвокаты Маска утверждают, что пункт о предварительной проверке твитов нарушает права их клиента на свободу слова. По их словам, Маска вынудили согласиться с "неконституционными условиями".