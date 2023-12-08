МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Доля продаж электромобилей на российском рынке к 2035 году ожидается на уровне 25%, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Москвич" будет выпускать зарядные станции для электромобилей

"Росту продаж должно способствовать увеличение производства электротранспортных средств, развитие зарядной инфраструктуры, запуск новых проектов, снижение себестоимости и стоимости владения, импорт электрокаров, в том числе из Китая. Как следствие, доля продаж электромобилей на уровне 25% в 2035 году представляется вполне вероятной", — сказал он.

Мусатов отметил, что на сегодня доля электромобилей в продажах в России несущественна. В 2023 году она ожидается на уровне 1% от общего рынка, что составляет 12-13 тысяч автомобилей. Это предполагает рост к уровню 2022 года в четыре раза.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.