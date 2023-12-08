МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Доля продаж электромобилей на российском рынке к 2035 году ожидается на уровне 25%, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
"Росту продаж должно способствовать увеличение производства электротранспортных средств, развитие зарядной инфраструктуры, запуск новых проектов, снижение себестоимости и стоимости владения, импорт электрокаров, в том числе из Китая. Как следствие, доля продаж электромобилей на уровне 25% в 2035 году представляется вполне вероятной", — сказал он.
Мусатов отметил, что на сегодня доля электромобилей в продажах в России несущественна. В 2023 году она ожидается на уровне 1% от общего рынка, что составляет 12-13 тысяч автомобилей. Это предполагает рост к уровню 2022 года в четыре раза.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.