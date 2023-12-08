МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Продажи электрокаров "Москвич 3е" в РФ по итогам 2023 года превысят 2 тысячи штук, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин (автопроизводитель является технологическим партнером и владельцем 50% завода "Москвич"). Спрогнозирован уровень продаж электромобилей в России к 2035 году

"Если сказать, доволен ли я результатом продаж — скажем, наши ожидания были выше. Но основная проблема в том, что мы только в четвертом квартале получили право на субсидии на электромобиль (автомобиль вошел в программу льготного автокредитования — ред.). До этого у нас не был подписан СПИК, все затянулось. Но тем не менее в любом случае мы продадим более 2 тысяч автомобилей электрических", — сказал он в кулуарах форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос об электрокарах "Москвич".

Согласно информации на сайте "Москвича", актуальная стоимость электрической модели без учета скидок — 3,95 миллиона рублей.

Как ранее отмечали в "Москвиче", на конец ноября с момента старта производства (состоялось в ноябре 2022 года), была произведена 31 тысяча автомобилей бренда, из которых 4 тысячи — электрические.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.