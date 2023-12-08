МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал серийное производство китайского кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun, говорится в сообщении автопроизводителя. "Камаз" ожидает рекордную чистую прибыль за 2023 год

"На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" стартовало производство среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun", — отмечается в сообщении.

Кроссоверы Kaiyi X7 Kunlun выпускаются в двух модификациях с турбированными двигателями объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. и объемом 2 литра мощностью 238 л.с. Они также оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Потребляемое топливо — Аи-92.

Эта новинка стала четвёртой моделью Kaiyi на конвейере калининградского завода. На предприятии уже выпускаются: Kaiyi E5, Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro.

"На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на заводе "Автотор" осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства", — уточнил автопроизводитель.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле — китайских машин BAIC и SWM.