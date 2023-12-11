МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" утвердил программу стратегического развития компании до 2030 года, объем инвестиций в производство и развитие бизнеса за этот период превысит 380 миллиардов рублей, говорится в сообщении автопроизводителя. Более 547 миллиардов рублей частные инвесторы вложили в экономику Чечни

"На заседании Совета директоров ПАО "КАМАЗ", состоявшемся в пятницу, 8 декабря, в Набережных Челнах, утверждена Программа стратегического развития компании на период до 2030 года", — отмечается в сообщении.

"Программа инвестиций сформирована в объёме более 380 млрд рублей, приоритетными являются программы "НИОКР", "Реинжиниринг 2.0", "Развитие новых бизнесов и продаж", — уточнил автопроизводитель.

Кроме того, в числе ключевых целей, которые "Камаз" планирует достичь до 2030 года, — выручка в размере 806 миллиардов рублей, продажа грузовиков на уровне 60 тысяч единиц. При этом доля продаж за рубежом должна составить 16%, рентабельность по EBITDA — 9%.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).