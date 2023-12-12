МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российские автодилеры начали активно заполнять склады китайскими автомобилями, количество нераспроданных машин уже достигло порядка 175 тысяч, пишет издание РБК, ссылаясь на на исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова. "Автостат" отметил рост продаж легковых авто с пробегом в России в сентябре

"По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров", — рассказал Удалов.

Кроме того, эксперт отметил, что за 10 месяцев в России было продано 406,5 тысяч китайских автомобилей. что в 4,8 раза больше по сравнению в аналогичным периодом 2022 года. По его словам, активность дилеров приведет к тому, что в ближайшее время будет нарастать конкуренция в реализации автомобилей.

Также Удалов спрогнозировал снижение спроса на китайские авто в начале 2024 года из-за повышение ключевой ставки ЦБ, утилизационного сбора и сокращения объемов кредитования.

Издание отмечает, что по данным "Автостата", стоимость автомобилей с начала 2023 года стремительно росли. Средняя цена на российские легковушки — 1,2 миллиона рублей, китайские — 3,4 миллиона.