Яндекс Go: в сервисе такси появились китайские автомобили премиум-класса
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Порядка 200 китайских электромобилей появились в сервисе премиум-класса такси Яндекса, сообщила РИА Новости директор по стратегическому развитию Ultima Яндекс Go Мария Ревинская.
"На данный момент в классах Ultima есть три модели китайских автомобилей, которые вы можете встретить, они с нами надолго", — рассказала Ревинская, добавив, что сейчас в таксопарках находится около 200 китайских электромобилей.
"Также мы тестируем ряд других моделей и марок, чтобы также добавить их в наши классы", — отметила собеседница агентства.
Она рассказала, что в приложении пользователь сможет получить необходимую информацию о каждой из марок электрокара, в котором ему предстоит поездка.
По словам Ревинской, китайские электромобили готовы к холодам и снегопадам. "Учитывая текущие погодные условия, китайская машина готова к нашим холодам. На текущий момент у нас нет никаких жалоб, и все очень прекрасно работает", — сказала она.
Стоимость поездки на такси китайского производства ничем не отличается от других, а соответствует исключительно классу комфорта, подытожила директор Ultima Яндекс Go.
https://auto.1prime.ru/auto/20231212/842539573.html