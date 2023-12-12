МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Порядка 200 китайских электромобилей появились в сервисе премиум-класса такси Яндекса, сообщила РИА Новости директор по стратегическому развитию Ultima Яндекс Go Мария Ревинская. В России зафиксировали избыток китайских машин на складах

"На данный момент в классах Ultima есть три модели китайских автомобилей, которые вы можете встретить, они с нами надолго", — рассказала Ревинская, добавив, что сейчас в таксопарках находится около 200 китайских электромобилей.

"Также мы тестируем ряд других моделей и марок, чтобы также добавить их в наши классы", — отметила собеседница агентства.

Она рассказала, что в приложении пользователь сможет получить необходимую информацию о каждой из марок электрокара, в котором ему предстоит поездка.

По словам Ревинской, китайские электромобили готовы к холодам и снегопадам. "Учитывая текущие погодные условия, китайская машина готова к нашим холодам. На текущий момент у нас нет никаких жалоб, и все очень прекрасно работает", — сказала она.

Стоимость поездки на такси китайского производства ничем не отличается от других, а соответствует исключительно классу комфорта, подытожила директор Ultima Яндекс Go.