МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ, сообщил журналистам эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК "Орехово-АвтоЦентр" Илья Титов. Россияне привыкнут к названиям китайских авто, заявил эксперт

В конце октября Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.

"С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора", — отметил Титов.

Он пояснил, что порядка 70-80% автомобилей приобретается в автосалонах в кредит. С повышением ставки реализация машин в кредит стала просто невыгодна покупателю. "Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых — это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых. Сегодня, нужно признаться, авто покупают только те, кому машина крайне нужна, например по работе или те, кто может позволить себе взять ее без кредита или с минимальным займом", — отметил он.

Эксперт также уточнил, что китайские марки Changan и Chery обеспокоившись ситуацией, уже начали предлагать скидки от 200 до 400 тысяч рублей на разные модели. Тем не менее при средней стоимости китайского автомобиля в 3,4 миллиона рублей, ситуацию это кардинально не исправит.