КАЛУГА, 14 дек — ПРАЙМ. Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks — нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"), передает корреспондент РИА Новости. В России рухнули продажи китайских автомобилей

"Оперативный рестарт производства стал возможен благодаря активному участию тех, кто искренне заинтересован в развитии отечественного машиностроения. Сегодня со всей ответственностью я могу констатировать, что завод на 100% готов к полноценной работе, все необходимые подготовительные мероприятия завершены", – заявил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров.

Ко дню открытия в сборке находится 18 грузовиков. При этом до конца года планируется запустить в производство 50 машин, а в 2024 году — выпустить 2 тысячи штук, уточнили в пресс-службе "Промышленных инвестиций".

"Коллектив предприятия показал себя с наилучшей стороны, руководство ГК "Промышленные инвестиции" не отступило от запланированных сроков, несмотря на непростую ситуацию. И сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали, 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Кто выступил промышленным партнером АМО, не уточняется, однако в конце октября Шапша отмечал, что в качестве одного из них рассматривался "Урал".

В "Промышленных инвестициях" также отметили, что на АМО планируется расширить линейку выпускаемых автомобилей: предприятие готово к экономическому и производственному партнерству с заинтересованными сторонами. Как уточнил Александров, уже проводится очередной раунд переговоров с зарубежными партнерами.

Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО — в конце февраля 2022 года. В сентябре текущего года Минпромторг объявил о передаче активов автоконцерна местному инвестору, какому именно — в министерстве не раскрывали. В конце октября стало известно о приобретении бывшего калужского завода Volvo Trucks группой "Промышленные инвестиции".