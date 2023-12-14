МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Еженедельное фиксирование и публикация Росстатом цен на авто позволяет мониторить изменения уровня цен на рынке и не допустить их необоснованного завышения, сообщили РИА Новости в Минпромторге России. Путин назвал условие для снижения цен на российские авто

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг заявил, что рост цен на российские автомобили в 40% — это много. В начале декабря глава государства поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения.

"Минпромторг России находится в тесном контакте как с производителями, так и с дилерским сообществом. Актуальные цены на автомобили еженедельно фиксируются и публикуются Росстатом, что позволяет комплексно мониторить изменения уровня цен на автомобильном рынке, не допуская их необоснованного завышения", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что с российскими автопроизводителями сохраняются четкие договоренности о соблюдении ценовой политики. Они также распространяются и на дилерское сообщество. К тому же, нивелировать влияние внешних факторов и последствия санкционного давления на ценообразование в отрасли позволяет реализация программ стимулирования спроса на автомобили отечественного производства.

В ведомстве отметили, что ценообразование на иномарки больше подвержено влиянию внешних факторов, включая курсовую разницу и логистику.