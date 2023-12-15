ИЖЕВСК, 15 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В Минпромторге рассказали, что помогает отслеживать завышение цен на авто

"Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС (двигателями внутреннего сгорания – ред.), сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение — это около 30 тысяч автомобилей как по ДВС, так и электрических", — сказал он, отвечая на вопрос об объеме производства Largus в следующем году.

Соколов уточнил, что объемы производства электрических Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или только высоколокализованные.

Кроме того, президент "АвтоВАЗа" отметил, что компания рассчитывает на рост экспорта Lada в 2024 году до более 25 тысяч автомобилей.

"Объем экспортной продукции по итогам этого года будет даже немного ниже, чем в прошлом году. Но тем не менее он начнет достаточно быстрыми темпами восстанавливаться. Мы рассчитываем, что уже в следующем году количество автомобилей, направляемых на экспорт, будет свыше 25 тысяч, а в периоде до 2030 года наши планы — около 100 тысяч автомобилей бренда Lada ежегодно отправлять на экспортные рынки", — сказал он.

Кроме того, по словам Соколова, объем производства автомобилей Lada практически не изменился от плановых значений прошлого года. "Мы не изменили нашей производительности труда, скорости производства наших конвейерных линий, и вот сейчас достигли, пожалуй, максимальной производительности в новейшей истории "АвтоВАЗа"… каждые 26 секунд за ворота нашего автогиганта выезжает один автомобиль Lada", — уточнил он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).