ИЖЕВСК, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, при этом по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus

"Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста — 20% — была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома — рост был не такой существенный. В пределах 4%", — сказал он, комментируя озвученный президентом РФ Владимиром Путиным рост цен продукции автоконцерна на 40%.

"Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года — да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире", — уточнил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).