МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ. Основная часть такси в Европе представлена национальными брендами, в России должно быть так же, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Путин назвал условие для снижения цен на российские авто

"Если вспомнить — сейчас мы уже редко ездим в Европу, но тем не менее — что в Испании, что во Франции, Германии или Италии таксомоторами, которыми мы иногда пользовались в этих странах, были марки национальных брендов. Если это Испания, то SEAT, соответственно, в Германии — Opel, Volkswagen или покруче — Mercedes. Ну, а в Италии — это Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Во Франции — Renault и так далее", — сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому даже в рамках полной открытости границ и совместной экономической политики государства все равно находили рычаги для того, чтобы все-таки национальные бренды были представлены на рынке таксомоторов. А чем же мы хуже? Почему мы свой рынок, когда мы имеем исторически наш бренд Lada, должны отдавать, конечно же, в первую очередь китайским таксомоторам?" — отметил он.

По словам главы "АвтоВАЗа", сегодня рынок такси уже носит характер общественно значимой перевозки — "только в Москве ежегодно перевозится порядка 2 миллионов пассажиров".

Он также отметил, что компания готова представить широкую линейку автомобилей в своей стратегии до 2030 года — около 12 различных моделей. "Объем производства в следующем году — мы планируем выйти на цифру около 500 тысяч автомобилей в год. Конечно, этого с лихвой хватит для того, чтобы покрыть потребности рынка таксомоторов в масштабах всей нашей страны", — обратил внимание Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.