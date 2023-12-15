МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность установления более долгого переходного периода для оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые купили до вступления новых норм в силу. Минпромторг перенес уплату утильсбора автоконцернами

"Закон обратной силы не имеет, поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно", — сказал Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что после принятия новых норм некоторые люди попали в ловушку. Они заказали машину до нововведений, а утильсбор повысили, пока машина была в пути. Депутат предложил продлить переходный период.

Миронов также сообщил, что комитет Госдумы по промышленности поддерживает предложение, и все фракции знают о нём.