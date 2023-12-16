МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В условиях обильных снегопадов, которые провоцируют напряженную ситуацию на дорогах и улицах, водителям необходимо сменить манеру вождения, следить за скоростным режимом и увеличить дистанцию — такую рекомендацию в эфире радио Sputnik дал автоэксперт, юрист Антон Трошанов. Юрист объяснил, можно ли заставить такси подешеветь

Также, по его словам, особое внимание нужно уделить колейности, так как снег между колеями способствует заносу автомобиля.

При перестроении нужно выбирать минимальный угол и совершать плавные движения без резких реакций на снег.

В условиях недостаточной видимости следует ориентироваться на знаки и держаться края проезжей части справа, добавил эксперт.

Пешеходам следует учитывать сигналы светофоров и поведение водителей, смотреть на реакцию водителя и контролировать процесс.

Если тротуар заметен снегом, рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы и двигаться навстречу автомобильному потоку, отметил Трошанов.