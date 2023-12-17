МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Китай стал мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре, реализовав почти 3 миллиона машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на источники. В России рухнули продажи китайских автомобилей

По данным агентства, в мире за ноябрь было реализовано более восьми миллионов легковых автомобилей. В США было продано 1,227 миллиона автомобилей, в странах Западной Европы — 1,105 миллиона, в Восточной Европе — 359,1 тысяч, а в Южной Америке продажи легковых автомобилей составили 235,4 тысячи.

Китай стал лидером по продажам автомобилей в ноябре, объем продаж составил 2,935 миллиона единиц.

"Автостат" уточняет, что к крупнейшим авторынкам также можно отнести Японию (408 тысячи), Республику Корея (157,6 тысячи) и Канаду (137,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что продажи китайских авто снизились в октябре на 60%, сокращение продаж связывают с повышением ключевой ставки Центробанком, а также повышением утилизационного сбора.