МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Зa 11 мeсяцeв 2023 гoдa в Рoссии было продано 5,3 миллиона подержанных автомобилeй, что на 19,9 процента выше, чeм зa анaлoгичный пeриод пpошлoгo гoдa, следует из данных анaлитичeскoго агентства "Автoстат". Парадоксы экономики: спроса на авто и квартиры нет, но цены не падают

По данным агентства, в ноябре граждане купили 458,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3 процента меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5 процента ниже результата ноября прошлого года.

Кроме того, в число наиболее востребованных марок вошли "Lada" (111,1 тыс. ед.), "Toyota" (50,4 тыс. ед.), "Kia" и "Hyundai" (24,7 тыс. и 24,2 тыс.), а замыкает пятерку лидеров "Nissan" (22,7 тыс.).

Самой популярной моделью на рынке подержанных легковых авто стал хетчбэк Lada 2114 "Самара-2", объем рынка которого в конце осени составил 10,3 тысяч экземпляров. На второй строчке рейтинга оказался Ford Focus (9,6 тыс. шт.), за которым расположились Kia Rio и седан Lada 2107 (по 8,9 тыс. шт.), а также Hyundai Solaris (8,6 тыс. шт.)