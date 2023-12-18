БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года машины могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. В постпредстве России при ЕС высказались об очередных санкциях альянса

"Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года", — сообщается в публикации.

В понедельник 18 декабря ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.

Также Европейский союз смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из России, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".